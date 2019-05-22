2019/05/22 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالب المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اليوم الاربعاء، ثلاثة نواب بتقديم الأدلة التي بحوزتهم ضد الجهات التي اتهموها بالفساد خلال 14 يوما.وبحسب كتب رسمية حصلت “خطوة برس” على نسخ منها، صادرة من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وموجهة الى النواب (عالية نصيف، علي الصجري وطلال الزوبعي)، طالب فيها المجلس النواب بتقديم أدلتهم على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق… مجلس مكافحة الفساد يطالب 3 نواب بتقديم أدلتهم وكالة خطوة برس.

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