2019/05/22 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد النائب كاظم الصيادي ، بأن قاعدة عين الاسد غربي الانبار يتم استغلالها من قبل القوات الاميركية لتوجية و ادارة الخلايا الارهابية متحديا لجنة الامن و الدفاع الدخول اليها.وقال الصيادي في لقاء متلفز تابعته / ميديا نيوز / أن عين الاسد عبارة عن قاعدة اميركية هجينة تدير الولايات المتحدة من خلالها الارهاب.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الإرهاب يدار ويوجه من قاعدة عين الأسد غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الإرهاب يدار ويوجه من قاعدة عين الأسد غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).