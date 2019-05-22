2019/05/22 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تباشر بتشغل جهاز السونار في محطة سكك المعقل لفحص حقائب المسافرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/22 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تباشر بتشغل جهاز السونار في محطة سكك المعقل لفحص حقائب المسافرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تباشر بتشغل جهاز السونار في محطة سكك المعقل لفحص حقائب المسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).