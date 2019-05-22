الكعبي والعبيدي يتفقان على وضع خارطة طريق للنهوض بالواقع الرياضي

2019/05/22 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي خلال لقائه وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي على مجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بالواقع الرياضي .

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