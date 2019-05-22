المانيا.. حملة امنية ضد عصابات جريمة منظمة عراقية

2019/05/22 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية غير مسبوقة، في ولاية شمال الراين ـ ويتستفاليا، ضد عصابات جريمة منظمة، بينها مجموعة عراقية اسمها “السلام 313”.وأعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة إيسن، أن أفراد الأمن فتشوا، اليوم الأربعاء، منازل في إيسن وعشر مدن أخرى، بحثا عن أدلة تتعلق بجرائم تهريب البشر والاتجار بالأسلحة والمواد […]

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