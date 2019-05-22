بعد وصوله الكويت.. عبد المهدي يلتقي أمير وولي عهد الكويت

2019/05/22 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي التقى الامير صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت و ولي العهد نواف الاحمد الجابر الصباح".وكان قد تم استقبال رئيس الوزراء عصر اليوم بمطار الكويت من قبل رئيس مجلس وزراء دولة الكويت جابر المبارك الحمد الصباح، حيث اجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزف خلالها السلامان الوطنيان العراقي والكويتي".وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزراء الخارجية والتخطيط والتجارة والثقافة والنقل، وعضو مجلس النواب رئيس لجنة الصداقة العراقية الخليجية ورئيسي هيئة الاستثمار والمنافذ الحدودية، وعددا من النواب ووكلاء الوزارات والمسؤولين الأمنيين والمستشارين".انتهى..م.ر

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