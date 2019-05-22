واثق البطاط يفتح باب التطوع دفاعاً عن

2019/05/22 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رجل الدين المثير للجدل، واثق البطاط، الأربعاء، الاشخاص الذين يرغبون بالقتال ضد اميركا في حربها على ايران، الى التسجيل في صفوف جيش المختار.

جاءت هذه الدعوة في مقطع فيديو للبطاط تناولته مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (22 آيار 2019) دعا فيه "الشيعة" في عموم العالم تحديدا العرب، الى التطوع في صفوف جيش المختار من اجل خوض الحرب ضد الولايات المتحدة الاميركية في حال شنت الاخيرة حربا ضد إيران.

واكد البطاط على ضرورة تجهيز النفس لاستقبال المتطوعين على "جيش المختار"، من دون فتح مكاتب لانهم في حالة حرب.

وزاد البطاط، "نحن لا نعطي الرواتب..



اننا في حالة حرب وعلى الجميع ضرب من يعادي الامام المهدي بيد من حديد".

وتوترت العلاقة بين أميركا وإيران خلال الفترة الماضية، وبدا أن هناك حربا قريبة ستشهدها المنطقة، إلا أن القيادات السياسية في البلدين (إيران وأميركا) أكدوا دوما على أنهم لا يريدون الدخول في أي حرب.

وشهدت الأزمة بين أميركا وإيران تصعيداً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مع عدد من القاذفات إلى الخليج، قبل أن تزرع منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في المنطقة.

وباتت العلاقات بين واشنطن وطهران أكثر توترا في أعقاب قرار ترمب هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماما وتعزيز الوجود الأميركي في الخليج ردا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

وكانت واشنطن سحبت، هذا الأسبوع، بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على أربع ناقلات نفطية في الخليج.

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