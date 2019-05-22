إفتتاح المرحلة الثانية من مشروع ترفيهي في السماوة

2019/05/22 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة استثمار المثنى، اليوم الأربعاء، عن إفتتاح المرحلة الثانية من مشروع مدنية العاب وسط مدينة السماوة، بعد إضافة المسابح المائية وملحقاتها.

وقال مدير عام الهيئة عادل داخل الياسري في بيان، إن "إدارة المشروع قامت بإجراء عدد من التحديثات في المشروع، من خلال إضافة أربع أحواض لمختلف المستويات العمرية مزودة بفلاتر ومواد تعقيم وفق احدث المواصفات العالمية مع إضافة مجموعة من الألعاب المائية للأطفال فضلا عن تخصيص اماكن لتبديل وحفظ ملابس مرتادي المسابح"، حسب البيان.واضاف ان "المدنية جهزت فريقا من المنقذين لمراقبة الأطفال والحفاظ على سلامتهم من الغرق" مضيفا ان "المشروع يتضمن ايضا صالات العاب وكوفي شوب وكذلك محطة استراحة ومرآب لوقوف المركبات".انتهى

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