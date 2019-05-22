الدفاع المدني يعلن حصيلة حرائق الحقول

2019/05/22 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الأربعاء، احتراق وإخماد 163 دونماً وإنقاذ 970 دونماً من محاصيل الحنطة في محافظات متفرقة من العراق.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، ان حوادث حرائق اليوم من محاصيل الحنطة، هي {كركوك/ قضاء داقوق قرية غيدة، احتراق محصول الحنطة بمساحة 5 دوانم، تم اخماد الحادث وبدون خسائر بشرية وفي ديالى/ ناحية جلولاء، احتراق 50 دونم حنطة من اصل 500 دونم، والحادث تحت السيطرة وفي قضاء خانقين منطقة بابا محمود، احتراق 5 دوانم من اصل 70 دونم، والحادث تحت السيطرة".وأضاف "واسط ناحية جصان، احتراق 60 دونم حنطة و40 دونم شعير من اصل 400 دونم، وتم اخماد الحادث وفي قضاء بدرة، احتراق 3 دوانم من محصول الشعير، وتم إخماد الحادث".يشار الى ان سلسلة من الحرائق قد طالت مزارع الحنطة في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى وبابل وواسط والنجف والمثنى، فيما لم يعرف السبب الحقيقي وراء هذه الحوادث، في وقت تشهد فيه الحنطة العراقية ارقاما قياسية في انتاجها وتسويقها.انتهى

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