حوادث “بوينغ” تتجدد في تركيا

2019/05/22 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ارتطم جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز بوينغ 777-300 متوجهة من اسطنبول إلى العاصمة أنقرة، بعمود إنارة في مطار اسطنبول الجديد.ووقعت الحادثة قرابة الساعة الثامنة من صباح يوم امس، حيث ارتطم الجناح الأيمن للطائرة بعمود الإنارة أثناء تقدمها إلى بداية المدرج بعد صعود الركاب على متنها.وأنزل الركاب من على […]

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