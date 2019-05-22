فرق الدفاع المدني تخمد حريقا نشب في ارض زراعية بمحافظة واسط

2019/05/22 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط

قامت فرق الدفاع المدني ، اليوم الاربعاء، بأخماد حريق نشب في ارض زراعية في ناحية جصان في محافظة واسط .

وهرعت فرق الاطفاء بأمرة

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