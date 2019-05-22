بوست.. إلكم الله يالنازحين

2019/05/22 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- منقول

ياسائق الصهريج إني قادمة

دلوي بلا ماء وأمي نائمة

ارحم فتاة شردت من أرضها

أيامها تمضي وتبقى صائمة

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