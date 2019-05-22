اياد علاوي يؤكد اهمية اعادة الهوية الوطنية للجيش العراقي

2019/05/22 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اهمية اعادة الهوية الوطنية للجيش العراقي وبناء مؤسسة عسكرية مهنية غير مبنية على المحاصصة.وذكر المكتب الإعلامي للمنبر العراقي” ان علاوي التقى وفدا من ممثلي حلف الناتو بحضور عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري ورئيس الكتلة النيابية لأئتلاف الوطنية كاظم الشمري” .وشهد اللقاء حواراً مطولاً وبناءً تركز […]

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