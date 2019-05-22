“حقوق“ يدين استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين في البصرة ويطالب قائد العمليات بالتدخل

2019/05/22 | 21:43

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بغداد اليوم- بغداد

طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الأربعاء (22 أيار 2019)، قائد عمليات البصرة الفريق الركن نزال المالكي، بالتدخل لمنع التعدي على المتظاهرين من قبل القوات الأمنية المنتشرة في مناطق المحافظة.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "في الوقت الذي يدين فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير اللجوء إلى العنف ضد متظاهرين سلميين وآخرها استخدام الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية، أثناء التظاهرة التي انطلقت اليوم الأربعاء (22 آيار/ مايو 2019)، أمام شركة نفط البصرة، يعد المركز تكرار هذه الاعتداءات أسلوبا ممنهجا وخطة لإنهاء الاحتجاجات في البصرة".

واكد المركز "رفضه قمع تظاهرات واحتجاجات المواطنين في محافظة البصرة، من قبل منتسبي قيادة عمليات المحافظة"، مطالبا "قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال المالكي إلى توجيه القيادات الأمنية بعدم التجاوز على المتظاهرين، كونهم يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي على عدم توفير فرص عمل، واتخاذ قرارات عاجلة بحق أفراد الأمن لاختراقهم الدستور واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وفيما يخشى المركز من قلقه المتنامي من تزايد عدد حالات الانتهاكات بحق حرية التعبير والرأي".

ودعا مركز حقوق لدعم حرية التعبير "قيادة عمليات البصرة والمتظاهرين الى الامتناع كلياً عن اللجوء الى العنف، لما له من إنعكاس سلبي على الممتلكات العامة في المحافظة".

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