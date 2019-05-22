عملية امنية في ديالى للبحث عن ارهابيين

2019/05/22 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ شنت القوات الامنية عملية عسكرية للبحث عن ارهابيين في محافظة ديالى.وذكرت خلية الاعلام الحربي في بيان ان “قوة من قيادة عمليات ديالى، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق ١٣ قذيفة هاون سقطت جنوب مدينة كنعان بمحافظة ديالى ما أدى الى اصابة إمرأة بجروح”.

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