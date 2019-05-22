“حشرات” تعيش على وجهك دون علمك

2019/05/22 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف علماء أن سوسا صغيرا جدا اسمه “Demodex ” يعيش في مسام وجه الإنسان، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.وفي الدراسة، قامت الدكتورة ميشيل تراوتوين، الخبيرة في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو ، بتحليل وجوه أكثر من 2000 مشارك، استقطبت جميعها عث الوجه.وفي حديثها مع “KQED”، قالت الدكتورة ميشيل: “يبدو العث […]

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