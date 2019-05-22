رئيسا مجلس النواب وتحالف الفتح:نكثيف الحوارات لحسم ملف الوزارات الشاغرة

2019/05/22 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي وتحالف الفتح هادي العامري على تكثيف الحوارات لحسم ملف الوزارات الشاغرة.

واوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان،تابعته "الاتجاه" ان الحلبوسي والعامري اكدا ضرورة استكمال الكابينة الحكومية وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وتعزيز مؤسساتها.

وكما شددالجانبان على توحيد الرؤى بين جميع القوى السياسية إزاء القضايا المهمة في البلاد والمنطقة.

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