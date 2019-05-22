عبد المهدي يلتقي رئيس مجلس الامة الكويتي

2019/05/22 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في الكويت رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.

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