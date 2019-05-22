2019/05/22 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى نائب عن كتلة الحكمة، البرنامج الحكومي نسمعه في الاعلام فقط.

وقال جاسم البخاتي {للفرات نيوز} " نسمع بالإعلام انه تحقق البرنامج الحكومي؛ لكن على ارض الواقع ما هو البرنامج الحكومي".وأضاف" من ضمن البرنامج الحكومي حملة الإسكان الوطني التي تبناها رئيس الوزراء الى الان لا توجد ملامح لهذا المشروع".من جانبه اكد النائب محمد امين فارس" تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ومجموعة من النواب بقرار من برلماني؛ لتقييم ومتابعة البرنامج الحكومي".وأشار ان" هذه اللجنة سيكون تقييمها بالإحصائيات كم من البرنامج تحقق وكم منه باقي على حاله".وكان رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم وجه خطاباً للحكومة خلال كلمة القاها بمناسبة ولادة الامام الحسن المجتبى {عليه السلام} الاثنين الماضي، انه" بعد 7 اشهر من حق الراي العام العراقي ومجلس النواب والقوى السياسية التي دعمت الحكومة وان لم تشارك فيها ومن شاركت فيها ان يطلع"، متسائلا" كم من الوعود تم الوفاء بها وضمن أي سقف زمني؟، وكم هي الوعود التي لم يتم ايفاء بها، ولماذا لم تستطع الحكومة ان تحقق؟، ومتى ستحقق، وماهو الجدول الزمني الجديد اذا كانت الأسباب مقنعة في عدم تحقيقها؟".وشدد على" ضرورة ان يكون هناك توضيح لكل فقرة، وإصدار توضيح بـ{120} صفحة لكل فقرة ماذا وعدت وماهو السقف الزمني وكم تنفذ وما الذي لم يتنفذ ولماذا لم يتنفذ، هذه المسائل يجب ان تكون واضحة والشعب يعرف ليقدر ويشكر الوفاء بالوعود ويعاتب على التلكؤ"، مؤكداً على" وجود تلكؤ في هذه اللحظة في بعض الأمور لكن يجب ان تتحدد بوضوح وتحدد أسبابها والتوقيتات الجديدة للايفاء بها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البخاتي: البرنامج الحكومي نسمعه في الاعلام فقط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البخاتي: البرنامج الحكومي نسمعه في الاعلام فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).