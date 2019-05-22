عبد المهدي يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

2019/05/22 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في الكويت رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.

وكان عبد المهدي قد وصل عصر اليوم الى الكويت وألتقى بأميرها وولي عهده ورئيس الوزراء الكويت.انتهى

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