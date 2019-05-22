2019/05/22 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلاح الجو السوري يستهدف تحركات الإرهابيين بقريتي العامقية والحواش في سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/22 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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