2019/05/22 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تنشر "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، صورة لسيارة كهربائية، قام مواطن من أهالي محافظة دهوك باستخدامها وهي من إنتاج شركة أميركية ولا تحتاج إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطن يستخدم سيارة لا تحتاج إلى وقود أو زيت في دهوك"صورة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطن يستخدم سيارة لا تحتاج إلى وقود أو زيت في دهوك"صورة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).