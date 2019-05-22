الاعلام الامني: البحث عن ارهابيين اطلقوا 13 قذيفة هاون في ديالى

2019/05/22 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأربعاء، عن البحث عن مجموعة ارهابية اطلقت 13 قذيفة هاون في ديالى.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من قيادة عمليات ديالى، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق ١٣ قذيفة هاون سقطت جنوب مدينة كنعان بمحافظة ديالى”.

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