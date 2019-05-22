المالية النيابية تكمل مناقشاتها بشأن قانون الأدارة المالية وجاهزيته للتصويت في جلسة البرلمان ليوم غد الخميس

2019/05/22 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية أجتماعا مطولا مساء اليوم برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة لوضع اللمسات والتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الأدارة المالية .وبين رئيس اللجنة في بداية الأجتماع أهمية القانون في تنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة الاتحادية العامة وتوجيه الايرادات الاتحادية الى الخزينة العامة […]

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