نائب عن واسط يحمل رئيس هيئة المنافذ الحدودية مسؤولية انتشار ظاهرة المخدرات التي تدخل من دول الجوار

2019/05/22 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حَمّلَ النائب عن محافظة واسط، الحقوقي محمود عبد الرضا ملا طلال، رئيس هيئة المنافذ الحدودية مسؤولية انتشار ظاهرة المخدرات التي تدخل من دول الجوار، داعيا اياه الى تقديم استقالته فوراً لعدم قدرته على إدارة ملف المنافذ الحدودية بشكل مهني وصحيح، مناشدا رئيس الوزراء للتدخل في هذا الملف الحيوي.

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