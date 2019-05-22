2019/05/22 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بداية المباراة : الطلبة x البحري – ملعب الشعب الدولي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة : الطلبة x البحري – ملعب الشعب الدولي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة : الطلبة x البحري – ملعب الشعب الدولي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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