2019/05/22 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدف : الطلبة 1 x البحري 0 ( د.
11 مرتضى جاسم )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : الطلبة 1 x البحري 0 ( د. 11 مرتضى جاسم )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
11 مرتضى جاسم )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : الطلبة 1 x البحري 0 ( د. 11 مرتضى جاسم )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف : الطلبة 1 x البحري 0 ( د. 11 مرتضى جاسم )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).