بالوثيقة.. تخويل احمد الصدر وعلي الصدر بالاشراف على مرقدي الصدرين الاول والثاني

2019/05/22 | 22:15

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بغداد اليوم - النجفخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء 22 ايار 2019، احمد الصدر وعلي الصدر بالاشراف على مرقدي الصدرين الاول والثاني.

وقال الصدر في بيان مكتوب بخط يده حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منه انه "يخول احمد الصدر مشرفاً على مرقد السيد الشهيد الاول، وعلي الصدر مشرفاً على مرقد السيد الشهيد الثاني".واضاف، انه "تم تخويلهما ايضا بقيادة اللجان الحالية على عملهما او حسب المصلحة التي يرونها ولهم منا كامل الصلاحيات في ادارة المرقدين".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة النجف الاشرف، الأربعاء (22 أيار 2019)، عن موقف الحكومة المحلية الاخير من فتح القنصلية السعودية داخل المحافظة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الخارجية بعثت بكتا

بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.

وذكر بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي تلقته (بغداد اليوم)، ان الأخير التقى رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.

بغداد اليوم _ بغداد

كشف تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، تقديم عدد من النواب طعناً بجلسة انتخاب النائب عن تحالف سائرون، محمد رضا، رئيساً للجنة الأمن والدفاع.

وقال النائب عن التحالف، كريم عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة لجنة الأمن وال

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