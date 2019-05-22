الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلح من جبهة النصرة بهجمات إدلب

2019/05/22 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، عن حصيلة الارهابيين الذين قتلوا على يد الجيش السوري جنوب إدلب.وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية ذكر، ان "الجيش السوري قضى على اكثر من 150 مسلحاً من جبهة النصرة ودمر 3دبابات و24 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة"، مشيرا الى ان "الارهابيين استخدموا راجمات الصواريخ لشن هجمات على قاعدة حميميم الروسية بسوريا".

واكد البيان، ان "القوات السورية تصدت لهجمات مكثفة من مسلحي النصرة استهدفت عمجمع سكني، بمشاركة 30 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة وسيارتان تحملان متفجرات يقودها انتحاريون"، مضيفا ان "المسلحين نفذوا في 22 مايو الحالي 17 عملية إطلاق صواريخ من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية، 8 صواريخ منها لم تصل حتى إلى القاعدة الجوية، أما الصواريخ التسعة المتبقية، فقد تم صدها من قبل قوات الدفاع الجوي في القاعدة الجوية الروسية".انتهى/س

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