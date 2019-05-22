الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلح من جبهة النصرة بهجمات إدلب

واكد البيان، ان "القوات السورية تصدت لهجمات مكثفة من مسلحي النصرة استهدفت عمجمع سكني، بمشاركة 30 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة وسيارتان تحملان متفجرات يقودها انتحاريون"، مضيفا ان "المسلحين نفذوا في 22 مايو الحالي 17 عملية إطلاق صواريخ من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية، 8 صواريخ منها لم تصل حتى إلى القاعدة الجوية، أما الصواريخ التسعة المتبقية، فقد تم صدها من قبل قوات الدفاع الجوي في القاعدة الجوية الروسية".انتهى/س
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