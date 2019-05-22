2019/05/22 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توعدت وزارة الثقافة لاي مساس في مبى تراثي اثري في محافظة بابل.وأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني في بيان أن “المبنى المشغول من قبل مؤسسة (برج بابل) موثق بصفة تراثية، ولن نسمح لأي جهة بالتجاوز عليه والشروع بهدمه”.ورداً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إدعاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الثقافة تتوعد لأي مساس في مبنى تراثي في بابل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الثقافة تتوعد لأي مساس في مبنى تراثي في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).