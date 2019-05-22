2019/05/22 | 22:18

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رئاسة البرلمان تعلن ادراج قانون اللجنة الأولمبية للقراءة الاولى بعد العيد مباشرة

بغداد/...اعلنت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، ادراج قانون اللجنة الأولمبية للقراءة الاولى بعد عيد الفطر مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي مع وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي ، والنائب ارزو محمود خدر والنواب علاء الربيعي، ديار طيب برواري، بدر الزيادي، وفارس البريفكاتي، برهان إسحاق اليوم الاربعاء.





وذكر بيان لمكتبه، انه" جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى مجلس النواب التأكيد على مجموعة من التوصيات ..



وبينها :

1- وضع خارطة طريق عملية من شانها النهوض بواقع المؤسسات والاتحادات الرياضية والمنتديات والشؤون والقطاعات الشبابية .





2-ادراج مشروع قانون اللجنة الأولمبية العراقية ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب في الأسبوع الاول بعد عيد الفطر المبارك .





3-التنسيق الدائم مع اللجان النيابية المعنية والمؤسسات ذات العلاقة للإسراع في إقرار قانوني الاتحادات والأندية الرياضية خلال الفترة المقبلة .





4-الدعم الكامل والمتواصل من قبل السلطة التشريعية الى المنتخبات والأندية العراقية بما يساهم في رفع اسم البلاد عاليا خلال المحافل والمشاركات الإقليمية و الدولية .





5-دعوة العاملين في اللجنة الأولمبية والمتوقفة رواتبهم ، والمستمرين في الدوام الرسمي للإسراع بمراجعة الوزارة ومليء الاستمارة بهدف استلام رواتبهم بالكامل .





6-دعوة المؤسسات الرياضية سيما " الاتحادات " لتقديم برامجها ومناهجها للمرحلة المقبلة والحصول على الاستحقاقات المالية .





7-مجلس النواب داعم بشكل أساس لوزارة الشباب وديوان الرقابة المالية فيما يخص القضاء على الفساد الموجود في القطاع الرياضي .





8-المسار التشريعي والحكومي سيمضيان في ذات النهج التكاملي - التصحيحي لتصويب العمل المؤسساتي الرياضي ومراقبة الصرف المالي وإيقاف هدر المال العام .





9-التاكيد على توحيد البرامج والرؤى والمقترحات التي تهدف من انتشال الواقع الرياضي - الشبابي الموجود في العراق.انتهى1

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