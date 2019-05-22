2019/05/22 | 22:19

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الحرس الثوري : السفن الحربية الاميركية في المنطقة تحت سيطرة قواتنا

الاربعاء

22

ايار

2019 :

10:14 pm

14

قال نائب قائد الحرس الثوري الايراني علي فدوي ان السفن الحربية

الاميركية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش وحرس الثورة

الاسلامية ، مؤكدا ان كل شيء في شمال مضيق هرمز تحت سيطرتنا.

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