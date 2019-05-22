2019/05/22 | 22:19

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الامام الخامنئي : لم أكن مؤمنا بالاتفاق النووي بصيغته الحالية

الاربعاء

22

ايار

2019 :

10:09 pm

16

الامام الخامنئي : لم أكن مؤمنا بالاتفاق النووي بصيغته

الحالية واعلنت ذلك لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية مرارا

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