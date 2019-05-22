2019/05/22 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eK2n4VVBERc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عندما يصير الدم ماءً.. زلزال) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عندما يصير الدم ماءً.. زلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).