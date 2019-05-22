2019/05/22 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف :نفط الوسط 1 x النفط 1 (د.12 محمد قاسم )

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف :نفط الوسط 1 x النفط 1 (د. 12 محمد قاسم )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف :نفط الوسط 1 x النفط 1 (د. 12 محمد قاسم )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).