الثقافة: لن نسمح لأي جهة بالتجاوز على

2019/05/22 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الأربعاء، أن المبنى المشغول من قبل مؤسسة (برج بابل) موثق بصفة تراثية، ولن نسمح لأي جهة بالتجاوز عليه والشروع بهدمه.

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