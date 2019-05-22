كهرباء ذي قار تباشر باعمال مشروع تأهيل مغذي ١١ ك. ف عبادة في ناحية الطار

2019/05/22 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب،اليوم الاربعاء، المباشرة باعمال مشروع تأهيل مغذي ١١ ك.ف عبادة الصادر من محطة الطار الثانوية في ناحية الطار.

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