2019/05/22 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ قضاء خانقين يحذر من الانهيار الأمني بالمدينة واطرافها

22/05/2019 22:22:00 PM |

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واع/ ديالى/م.ا

حذر المجلس المحلي لقضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، من الانهيار الأمني، فيما اصدر جملة من المطالب لتدارك الأوضاع.

وذكر بيان للمجلس تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، انه" نظرا للاوضاع الامنية المتردية التي تشهدها مدينة خانقين واطرافها، وكثرة العمليات الارهابية التي ادت الى استشهاد اكثر من 75 مواطنا بالانفجارات والقتل، بالاضافة الى حرق المئات من الدونمات الزراعية، وحالة الرعب والذعر والتذمر لدى ابناء خانقين، وبعد ان قدم مواطنو خانقين بكافة اطيافها ومذاهبها مذكرة احتجاج على هذه الانتهاكات للاوضاع الامنية في المنطقة، قرر المجلس عقد اجتماع خاص برئاسة سمير محمد نور رئيس المجلس المحلي في خانقين، وبحضور جميع اعضاء المجلس، وذلك لبحث وايجاد حلول مناسبة لهذه الاوضاع.

واضاف," حيث قرر المجلس في اجتماعه الدوري مايلي:

-المطالبة بمفاتحة الجهات الامنية والاجهزة المختصة ضمن محافظة ديالى للحد من الاعمال الارهابية التي شهدتها المنطقة بالرغم من ان الاجهزة الامنية العاملة ضمن قضاء خانقين تبذل جهدا في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، الا ان امكانياتها محدودة مقارنة باتساع مساحة المنطقة والمحاذية للمناطق المفتوحة عليها.

-مفاتحة المراجع لغرض فتح مجال التعيين على ملاك قسم شرطة خانقين بغية زيادة عدد منتسبيه لاجل القيام بسد جميع منافذ التسلل في خانقين وضواحيها امام الارهابيين وشل حركتهم والقضاء عليهم.

-مفاتحة دولة رئيس الوزراء بالايعاز الى الجهات الامنية بغية اشراك قوات البيشمركة والاسايش وبالتعاون مع الاجهزة الامنية المتواجدة في المنطقة لغرض السيطرة وبشكل كامل لبسط الامن والاستقرار في المنطقة.

ت/م.م

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