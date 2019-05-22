2019/05/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

بحث

رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، الاربعاء، مع وفد من حلف الناتو، تطورات الاحداث

التي تشهدها المنطقة.

وقال

مكتب علاوي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الاخير “استقبل

في مكتبه، وفد من ممثلي حلف الناتو بحضور عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري ورئيس الكتلة النيابية لأئتلاف الوطنية

كاظم الشمري”.

واضاف،

ان “اللقاء شهد حواراً مطولاً وبناءً تركز على تطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقة

بالاضافة الى سبل تطوير والارتقاء بكفاءة القوات العراقية”.

وشدد

علاوي، وفق للبيان، على “اهمية اعادة الهوية الوطنية للجيش العراقي وبناء مؤسسة

عسكرية مهنية غير مبنية على المحاصصة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يلتقي وفداً من ممثلي حلف الناتو) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يلتقي وفداً من ممثلي حلف الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).