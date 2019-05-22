القبض على قاتل بعد وقت قصير على تنفيذ جريمته في الديوانية

2019/05/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الديوانية

أعلنت

قيادة شرطة الديوانية، الاربعاء، عن اعتقال قاتل بعد وقت قصير على تنفيذ جريمته.

وقالت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة مشتركة تتمكن

من إلقاء القبض على أحد مرتكبي جريمة مقتل مواطن في منطقة الوحدة بإطلاق النار عليه

بعد وقت قصير على تنفيذ جريمته”.

وأضافت

القيادة، أن “مازالت التحقيقات جارية معه للتعرف على أسباب الحادثة”

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