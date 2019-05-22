2019/05/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

اعلنت

خلية الإعلام الامني، الاربعاء، عن سقوط 13 قذيفة جنوب مدينة كنعان في ديالى، مؤكدة

اصابة امرأة على الاقل.

وقالت

الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من قيادة عمليات

ديالى، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق ١٣ قذيفة هاون سقطت

جنوب مدينة كنعان بمحافظة ديالى”.

وأضافت

أن القذائف “أدت الى اصابة إمرأة بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث”.

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