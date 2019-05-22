مواطن بلا طموح

2019/05/22 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.رائد الهاشمي

لو قامت أي جهة دولية بإجراء استبيان علمي واسع على عيّنة منتخبة من مواطنين من جميع شعوب العالم وسألتهم سؤالاً واحداً (

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