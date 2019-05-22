جددي سفرة رمضان بأنواع مختلفة من

2019/05/22 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكي تجددي في سفرتك، سوف تحتاجين إلى بعض الوصفات اللذيذة للشوربة، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة، فتحتاج معدتنا إلى التمهيد بتناول طبق خفيف كالشوربة قبل الوجبات الرئيسية

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