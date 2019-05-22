فرنسا تستقبل 28 ناجية ايزيدية مع أطفالهن

2019/05/22 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ باريس اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم 22.05.2019 ، عن استقبال 28 ناجية ايزيدية مع أطفالهن إلى فرنسا كوجبة جديدة من عدد 100 امراة ايزيدية تم الاتفاق على استقبالهم من قبل الحكومة الفرنسية مع الناشطة الايزيدية “نادية مراد” سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة و الحائزة على الجائزة نوبل للسلام.بيان وزارة الخارجية […]

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