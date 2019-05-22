كوردستان وواشنطن يبحثان حل ملف أربيل – بغداد

2019/05/22 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاربعاء اجتماعاً مع القنصل العام لأمريكا في أربيل ستيف فاگن.

و‎جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة بشكل عام ومساعي استكمال الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

‎كما جرى تسليط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا في جميع المجالات، إضافة إلى بحث سُبل حل الإشكالات بين بغداد وأربيل عبر الحوار وأهم التطورات في المنطقة.

‎من جانبه عبر القنصل العام لأمريكا في هولير عن دعم بلاده لبرامج الإصلاحات في إقليم كوردستان، مؤكدا على تعزيز العلاقات الثنائية وحفظ الاستقرار في المنطقة.

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