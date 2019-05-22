2019/05/22 | 22:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ عقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاربعاء اجتماعاً مع القنصل العام لأمريكا في أربيل ستيف فاگن.
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وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة بشكل عام ومساعي استكمال الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.
كما جرى تسليط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا في جميع المجالات، إضافة إلى بحث سُبل حل الإشكالات بين بغداد وأربيل عبر الحوار وأهم التطورات في المنطقة.
من جانبه عبر القنصل العام لأمريكا في هولير عن دعم بلاده لبرامج الإصلاحات في إقليم كوردستان، مؤكدا على تعزيز العلاقات الثنائية وحفظ الاستقرار في المنطقة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان وواشنطن يبحثان حل ملف أربيل – بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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