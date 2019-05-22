بالوثيقة… الصدر يخول أثنين من مقربيه للإشراف على مرقد والده واشقائه

2019/05/22 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ خول زعيم التيار الصدري اثنين من المقربين منه للإشراف على مرقد والده واشقائه واظهرت وثيقة تخويل أحمد الصدر بالإشراف على مرقد الشهيد السيد محمد باقر الصدر وتخويل علي الصدر بالإشرف على مرقد الشهيد السيد محمد الصدر ونجليه .

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