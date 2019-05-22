القبض على اربعة دواعش عملوا بديوان الجند في نينوى

2019/05/22 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية عملوا في ديوان الجند في محافظة نينوى.وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان ان “مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية واستخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على أوامر قبض قضائية ومتابعة […]

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