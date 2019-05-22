2019/05/22 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. سقوط 13 قذيفة هاون على ناحية كنعان وإصابة إمرأة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. سقوط 13 قذيفة هاون على ناحية كنعان وإصابة إمرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).