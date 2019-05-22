2019/05/22 | 22:50

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المالية النيابية تكمل مناقشاتها قانون الأدارة المالية

عقدت اللجنة المالية أجتماعا مطولا مساء اليوم برئاسة النائب هيثم

الجبوري رئيس اللجنة لوضع اللمسات والتعديلات الأخيرة على مشروع قانون

الأدارة المالية .وبين رئيس اللجنة في بداية الأجتماع أهمية القانون في تنظيم القواعد

والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط

والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة الاتحادية العامة وتوجيه

الايرادات الاتحادية الى الخزينة العامة .واشار الجبوري الى ان اللجنة نظمت ورش عمل ولقاءات واجتماعات مع

المختصين من اجل المشاركة في المناقشات والاطلاع على رؤاهم ومقترحاتهم

والاستفادة من الخبرات التي يمتلكونها في مجال الادارة المالية

وتعزيزها في القانون .واكد رئيس اللجنة ان هناك قوانين مهمة اخرى مثل قانون الخدمة المدنية

الاتحادي وقانون الازدواج الضريبي لدى اللجنة وستكون لها الأولوية في

المرحلة القادمة من عملها .وقدم اعضاء اللجنة مقترحاتهم وارائهم بشأن مواد وفقرات القانون .وفي ختام الأجتماع اعلن رئيس اللجنة عن اكتمال المناقشات على القانون

وجاهزيته للتصويت في جلسة مجلس النواب ليوم غد الخميس.

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