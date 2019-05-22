2019/05/22 | 22:50

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اسينسيو يتحدث عن الموسم المقبل للنادي الملكي

قال ماركو أسينسيو لقد كان موسمًا معقدًا مليئًا بالصعوبات ، بعيدًا

عن المستوى الذي يستحقه المشجعون الرائعون.



لكننا سنلتقط أنفسنا ،

وسنتحسن وسوف نقدم كل ما في وسعنا لامتاع المدريديستا في الموسم

المقبل بفريقنا . واضاف ماركو أسينسيو نحن نعدكم بالقتال بكل طاقة على كل كأس حتى

النهاية.



مدريد دائما ما تعود .

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